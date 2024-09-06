https://ria.ru/20240906/vuchichi-1971039814.html

Вучич и Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС

Вучич и Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

Вучич и Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:39

2024-09-06T13:39

2024-09-06T14:54

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БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже достигнута, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Путин на полях ВЭФ попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина передать привет президенту Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Президент Вучич с большой благодарностью и искренним уважением принял приглашение президента Путина на заседание БРИКС в Казани. Это большая честь для президента Вучича и для Республики Сербия, и он не отказывался от этого приглашения", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, политические оппоненты попытались исказить слова президента Сербии таким образом, что тот отказался от приглашения под надуманным предлогом. "Он сказал "тесно в штрафной зоне" (сербское молодежное выражение – ред.), думая о том, что будет в Нью-Йорке, большое число людей, которые ожидаются на заседании Генеральной ассамблеи ООН, и с большой благодарностью и искренним уважением получил приглашение президента Путина. Поедет ли или нет, среди прочего будет определено в телефонном разговоре с президентом Путиным, который уже согласован", - указал Вулин, не уточнив дату разговора. Вице-премьер Сербии также выразил мнение, что президенты России и Сербии в телефонном разговоре или при личной встрече обсудят поставки газа."Думаете ли вы, что переживем эту зиму без российского газа? Уверен, что это одна из вещей, о которых будут разговаривать два президента, когда услышатся (по телефону – ред.) или увидятся", - заявил Вулин.В четверг Вучич сообщил, что 10-12 дней назад получил приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, но в Сербии "тогда будут важные гости из-за границы, много важных визитов и поездок". Вучич уточнил, что будет принимать решение около 10 октября.Сербский лидер также напомнил о праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября. По словам Вучича, в этом году Сербия вместе с РФ и другими участниками освобождения проведет насыщенную программу празднований. Он повторил, что Белград проводит суверенную политику и поддерживает традиционные отношения с Россией и другими странами.

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html

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