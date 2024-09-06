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ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли за неделю до 485 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:55
2024-09-06T15:55
2024-09-06T15:55
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 485 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и трех бригад теробороны."Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, боевая бронированная машина, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре 155-миллиметровой гаубицы западного производства. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю