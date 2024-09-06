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ВСУ потеряли до 3280 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю
ВСУ потеряли до 3280 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ потеряли до 3280 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю
Украинские подразделения за минувшую неделю потеряли до 3280 военнослужащих и девять танков в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило в пятницу РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:43
2024-09-06T15:43
2024-09-06T16:05
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские подразделения за минувшую неделю потеряли до 3280 военнослужащих и девять танков в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены формирования штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе: четыре HIMARS и пять MLRS производства США, а также 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника, уточнили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 3280 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 3280 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю