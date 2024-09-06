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Украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военных в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили в Курской области более 10,4 тысячи украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:58
2024-09-06T13:58
2024-09-06T14:03
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили в Курской области более 10,4 тысячи украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военных в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 10,4 тысячи военных и 81 танк в Курской области