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ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 06.09.2024

ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:54

2024-09-06T13:54

2024-09-06T14:01

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность