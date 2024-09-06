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ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:54
2024-09-06T13:54
2024-09-06T14:01
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки