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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.09.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:16
2024-09-06T04:16
2024-09-06T04:16
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.46 мск. Через один час 16 минут она была отменена. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА