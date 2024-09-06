https://ria.ru/20240906/voenkomat-1971051555.html

В закарпатском военкомате отрицают факт смерти мобилизованного от избиения

В закарпатском военкомате отрицают факт смерти мобилизованного от избиения - РИА Новости, 06.09.2024

В закарпатском военкомате отрицают факт смерти мобилизованного от избиения

В закарпатском областном военкомате на Украине заявили в пятницу, что скончавшийся мобилизованный мужчина умер от инфаркта, а не от избиения. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:18

2024-09-06T14:18

2024-09-06T14:18

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дмитрий лубинец

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В закарпатском областном военкомате на Украине заявили в пятницу, что скончавшийся мобилизованный мужчина умер от инфаркта, а не от избиения. Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудники военкомата в Закарпатье забили насмерть мобилизованного. "Гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга)", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*. В военкомате утверждают, что насилие к мобилизованному не применялось. Мужчина якобы сам обратился за помощью во время перевозки в учебный центр, после чего был доставлен в медучреждение, где и наступила его смерть. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти в одном из подчиненных военкоматов военнообязанного, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969003033.html

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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины