https://ria.ru/20240906/vnedorozhnik-1971049684.html

В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход

В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход - РИА Новости, 06.09.2024

В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход

Внедорожник угодил в подземный пешеходный переход в центре Москвы и перевернулся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:13

2024-09-06T14:13

2024-09-06T15:42

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Внедорожник угодил в подземный пешеходный переход в центре Москвы и перевернулся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости факт ДТП, сообщив, что, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240905/mkad-1970930873.html

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происшествия, москва, россия, дтп