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В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход
В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход - РИА Новости, 06.09.2024
В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход
Внедорожник угодил в подземный пешеходный переход в центре Москвы и перевернулся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:13
2024-09-06T14:13
2024-09-06T15:42
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Внедорожник угодил в подземный пешеходный переход в центре Москвы и перевернулся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости факт ДТП, сообщив, что, предварительно, пострадавших нет.
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происшествия, москва, россия, дтп
Происшествия, Москва, Россия, ДТП
В центре Москвы внедорожник влетел в подземный пешеходный переход
Внедорожник влетел в подземный переход в центре Москвы, никто не пострадал
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Внедорожник угодил в подземный пешеходный переход в центре Москвы и перевернулся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
В московском главке МВД подтвердили РИА Новости факт ДТП, сообщив, что, предварительно, пострадавших нет.