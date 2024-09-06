https://ria.ru/20240906/vinogradov-1971088571.html
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову - РИА Новости, 06.09.2024
Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:54
2024-09-06T15:54
2024-09-06T15:55
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Распоряжение главы государства "О поощрении" опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Виноградову Захару Викторовичу - шеф-редактору редакции сайта дирекции мультимедийного издания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, захар виноградов, новости агентства
Общество, Россия, Владимир Путин, Захар Виноградов, Новости агентства