https://ria.ru/20240906/vinogradov-1971088571.html

Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову

Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову - РИА Новости, 06.09.2024

Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Виноградову

Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:54

2024-09-06T15:54

2024-09-06T15:55

общество

россия

владимир путин

захар виноградов

новости агентства

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность шеф-редактору редакции сайта "Украина.ру", входящему в медиагруппу "Россия сегодня", Захару Виноградову. Распоряжение главы государства "О поощрении" опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Виноградову Захару Викторовичу - шеф-редактору редакции сайта дирекции мультимедийного издания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240819/zarubin-1967120504.html

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общество, россия, владимир путин, захар виноградов, новости агентства