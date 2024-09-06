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Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ
Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ
Успешное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке свидетельствует о неспособности Запада своими санкциями сдержать развитие России и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:33
2024-09-06T10:33
2024-09-06T10:33
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
лондон
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Успешное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке свидетельствует о неспособности Запада своими санкциями сдержать развитие России и укрепление ею взаимовыгодных отношений с партнёрами по всему миру, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "(Наблюдается - ред.) неспособность Запада с помощью санкционных ловушек и псевдосудебных симулякров сдержать поступательное развитие России и укрепление взаимовыгодных отношений нашей страны с партнёрами по всему миру. Ярким свидетельством этому стал и проходящий во Владивостоке Восточный экономический форум", - заявили в дипмиссии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.
https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html
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владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , лондон
Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Лондон
Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ
Посольство РФ: ВЭФ показал неспособность Запада сдержать развитие России