https://ria.ru/20240906/vef-1970990716.html

Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ

Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024

Российское посольство в Лондоне прокомментировало результаты ВЭФ

Успешное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке свидетельствует о неспособности Запада своими санкциями сдержать развитие России и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:33

2024-09-06T10:33

2024-09-06T10:33

владивосток

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

лондон

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Успешное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке свидетельствует о неспособности Запада своими санкциями сдержать развитие России и укрепление ею взаимовыгодных отношений с партнёрами по всему миру, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "(Наблюдается - ред.) неспособность Запада с помощью санкционных ловушек и псевдосудебных симулякров сдержать поступательное развитие России и укрепление взаимовыгодных отношений нашей страны с партнёрами по всему миру. Ярким свидетельством этому стал и проходящий во Владивостоке Восточный экономический форум", - заявили в дипмиссии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ -2024.

https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html

владивосток

россия

лондон

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владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , лондон