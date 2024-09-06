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ЦБ дал банкам рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке - РИА Новости, 06.09.2024
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11:01 06.09.2024 (обновлено: 11:45 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/valyutizatsiya-1970996858.html
ЦБ дал банкам рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке
ЦБ дал банкам рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке - РИА Новости, 06.09.2024
ЦБ дал банкам рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке
ЦБ посоветовал банкам сдерживать рост валютных кредитов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного регулятором. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:01
2024-09-06T11:45
экономика
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ЦБ посоветовал банкам сдерживать рост валютных кредитов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного регулятором. "Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", — говорится в документе. При этом регулятор подчеркнул, что операции "валютный своп" не могут быть инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке.Механизм валютного свопа обычно применяется, когда государство стремится поддержать банки, предоставив им дополнительную ликвидность в виде иностранной валюты. В отношении юаня он действует с 19 января прошлого года. Сделки представляют собой продажу юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения, а по второй части — на следующий рабочий день.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ дал банкам рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке

ЦБ порекомендовал банкам ограничивать рост валютного кредитования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ЦБ посоветовал банкам сдерживать рост валютных кредитов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного регулятором.
«
"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", — говорится в документе.
При этом регулятор подчеркнул, что операции "валютный своп" не могут быть инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке.
Механизм валютного свопа обычно применяется, когда государство стремится поддержать банки, предоставив им дополнительную ликвидность в виде иностранной валюты. В отношении юаня он действует с 19 января прошлого года. Сделки представляют собой продажу юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения, а по второй части — на следующий рабочий день.
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