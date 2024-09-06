https://ria.ru/20240906/unichtozhenie-1971178017.html
Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября
Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября
Второго сентября был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:23
2024-09-06T20:23
2024-09-06T20:23
специальная военная операция на украине
запорожье
великобритания
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Второго сентября был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщил высокопоставленный военный источник. "Второго сентября текущего года вечером был нанесен удар расчетом ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников, расположенному в здании гостиницы в Запорожье. В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, великобритания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября
ВС РФ ударом по наемникам в Запорожье уничтожили 50 военных ВСУ 2 сентября