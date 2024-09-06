https://ria.ru/20240906/unichtozhenie-1971178017.html

Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября

Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября - РИА Новости, 06.09.2024

Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября

Второго сентября был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:23

2024-09-06T20:23

2024-09-06T20:23

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Второго сентября был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщил высокопоставленный военный источник. "Второго сентября текущего года вечером был нанесен удар расчетом ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников, расположенному в здании гостиницы в Запорожье. В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожье, великобритания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность