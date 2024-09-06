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Российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ в Курской области
Российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ в Курской области
Российские бойцы уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ в Курской области за прошедшие сутки, среди нее - американская артиллерийская установка М777,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:29
2024-09-06T01:29
2024-09-06T01:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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апты алаудинов
валерий герасимов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ в Курской области за прошедшие сутки, среди нее - американская артиллерийская установка М777, три миномета и три расчета "Бабы-яги", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "Сегодня, получается, ребята выбили: одну артиллерийскую установку М777, три миномета, отряд "Аида" сбил еще три "Бабы-яги". Отряд "Каштан" проконтролировал, куда прилетал расчет "Бабы-яги", и весь расчет вместе с ней сжег в пух и прах, как говорится", - сказал он на видео. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html
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Российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: в Курской области уничтожили гаубицу M777, 3 миномета и 3 "Бабы-яги"