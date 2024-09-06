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Украинец рассылал письма о минировании школ в Чехии и Словакии - РИА Новости, 06.09.2024
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17:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukrainets-1971132879.html
Украинец рассылал письма о минировании школ в Чехии и Словакии
Украинец рассылал письма о минировании школ в Чехии и Словакии - РИА Новости, 06.09.2024
Украинец рассылал письма о минировании школ в Чехии и Словакии
Украинец, называющий себя "маньяком" и заявляющий о ненависти к словакам и чехам из-за того, что последние его якобы обокрали, оказался отправителем писем с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:39
2024-09-06T17:39
в мире
словакия
чехия
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ПРАГА, 6 сен - РИА Новости. Украинец, называющий себя "маньяком" и заявляющий о ненависти к словакам и чехам из-за того, что последние его якобы обокрали, оказался отправителем писем с ложным сообщениями о минировании, полученных сотнями школ в Чехии и Словакии, выяснило пражское издание Idnes, связавшееся с ним в мессенджере Telegram. Во вторник около 600 начальных и средних школ в Чехии получили анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, в среду подобные сообщения получили еще около 400 школ, в четверг - 490, в пятницу - около 500. Директора некоторых учебных заведений в связи с этим отменили занятия. Схожим образом развивается в эти дни ситуация в сотнях школ Словакии. "Журналисты Idnes связались с анонимом в сети Telegram через аккаунт, который он использовал, подписывая свои электронные письма. В полиции подтвердили изданию, что общаются с автором угроз, называющим себя маньяком", - говорится в сообщении газеты. Из публикации следует, что злоумышленник сообщил журналистам о своей ненависти к чехам и словакам, пообещав продолжить рассылать угрозы, в том числе зимой, чтобы из-за них учащихся "выгоняли на мороз". По данным редакции, аноним пишет на хорошем русском языке и, предположительно, проживает в городе Днепропетровске (украинское название - Днепр). Газета при этом сообщает, ссылаясь на утверждения самого "маньяка", что его угрозы никак не связаны с конфликтом на Украине, а вызваны "личными причинами". "Чехи его якобы ограбили, однако его утверждения не могут быть проверены", - поясняет издание. В частности, злоумышленник утверждает, что "цыгане из Словакии и Чехии", которые ездят в Закарпатскую область Украины, в 2023 году украли у него телефон. "Маньяк" добавил, что продолжит рассылать угрозы до тех пор, пока глава чешского МВД Вит Ракушан не извинится перед ним в соцсети X за попытки "перечить", выследить и "сорвать угрозы". Глава МВД отказался удовлетворить требования анонима. "Лично я не буду вмешиваться в решение этого дела и не буду реагировать на анонимные сообщения", - заявил Ракушан в пятницу изданию Idnes.
https://ria.ru/20240906/sber-1970994903.html
https://ria.ru/20240618/podzhog-1953722903.html
https://ria.ru/20240617/vzryv-1953420242.html
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в мире, словакия, чехия, украина
В мире, Словакия, Чехия, Украина
Украинец рассылал письма о минировании школ в Чехии и Словакии

Idnes: письма о минировании школ рассылал украинец, которого якобы обокрали чехи

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 6 сен - РИА Новости. Украинец, называющий себя "маньяком" и заявляющий о ненависти к словакам и чехам из-за того, что последние его якобы обокрали, оказался отправителем писем с ложным сообщениями о минировании, полученных сотнями школ в Чехии и Словакии, выяснило пражское издание Idnes, связавшееся с ним в мессенджере Telegram.
Во вторник около 600 начальных и средних школ в Чехии получили анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, в среду подобные сообщения получили еще около 400 школ, в четверг - 490, в пятницу - около 500. Директора некоторых учебных заведений в связи с этим отменили занятия. Схожим образом развивается в эти дни ситуация в сотнях школ Словакии.
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"Журналисты Idnes связались с анонимом в сети Telegram через аккаунт, который он использовал, подписывая свои электронные письма. В полиции подтвердили изданию, что общаются с автором угроз, называющим себя маньяком", - говорится в сообщении газеты.
Из публикации следует, что злоумышленник сообщил журналистам о своей ненависти к чехам и словакам, пообещав продолжить рассылать угрозы, в том числе зимой, чтобы из-за них учащихся "выгоняли на мороз". По данным редакции, аноним пишет на хорошем русском языке и, предположительно, проживает в городе Днепропетровске (украинское название - Днепр). Газета при этом сообщает, ссылаясь на утверждения самого "маньяка", что его угрозы никак не связаны с конфликтом на Украине, а вызваны "личными причинами".
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"Чехи его якобы ограбили, однако его утверждения не могут быть проверены", - поясняет издание. В частности, злоумышленник утверждает, что "цыгане из Словакии и Чехии", которые ездят в Закарпатскую область Украины, в 2023 году украли у него телефон.
"Маньяк" добавил, что продолжит рассылать угрозы до тех пор, пока глава чешского МВД Вит Ракушан не извинится перед ним в соцсети X за попытки "перечить", выследить и "сорвать угрозы".
Глава МВД отказался удовлетворить требования анонима.
"Лично я не буду вмешиваться в решение этого дела и не буду реагировать на анонимные сообщения", - заявил Ракушан в пятницу изданию Idnes.
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