https://ria.ru/20240906/ukraina-1971117382.html

На Украине предложили разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

На Украине предложили разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

На Украине предложили разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

Кабинет министров Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке, сообщил в пятницу представитель правительства РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:07

2024-09-06T17:07

2024-09-06T17:07

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ирина геращенко

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 20 августа сообщала, что Верховная рада проголосовала в целом за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. "Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в вооруженных силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства. Предлагается внести изменения в закон "О разведке", которыми предусматривается, что на военную службу в разведывательный орган министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html

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в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины