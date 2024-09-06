https://ria.ru/20240906/ukraina-1971103663.html
На Украине задержали четырех человек, поджигавших автомобили военных
На Украине задержали четырех человек, поджигавших автомобили военных - РИА Новости, 06.09.2024
На Украине задержали четырех человек, поджигавших автомобили военных
На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в СБУ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:31
2024-09-06T16:31
2024-09-06T16:31
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в СБУ. "Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще две группы поджигателей, которые… действовали в Киеве и Хмельницком… Они жгли авто сил обороны. Задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Подозреваемых обвиняют в нарушении статей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" и "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240904/avtobus-1970378993.html
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в мире, украина, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали четырех человек, поджигавших автомобили военных
СБУ задержала четырех человек, подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщили в пятницу в СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще две группы поджигателей, которые… действовали в Киеве
и Хмельницком
… Они жгли авто сил обороны. Задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Подозреваемых обвиняют в нарушении статей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" и "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.