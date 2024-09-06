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Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина - РИА Новости, 06.09.2024
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16:14 06.09.2024 (обновлено: 16:19 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971098495.html
Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина
Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина - РИА Новости, 06.09.2024
Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина
Читатели Le Figaro высоко оценили слова президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он заявил, что Москва никогда... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:14
2024-09-06T16:19
в мире
украина
стамбул
франция
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили слова президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но готова их вести не на основе эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле."Нужно заканчивать этот конфликт", — призвал пользователь."Самое время продемонстрировать здравый смысл! Не правда ли, Борис, Шольц, Макрон, Байден, Столтенберг?" — спросил другой."Поскорее бы закончилась эта квазигражданская война, из-за которой нищает Европа; которая ни к чему не ведет и озолотила американских и зарубежных торговцев оружием", — посетовал третий."С нетерпением жду, когда он и Дональд (Трамп. – Прим. Ред.) смогут снова позвонить друг другу", — написал читатель."Пусть Украина откажется от Донбасса и мир будет возможен", — заключили в дискуссии.Накануне Путин рассказал, что договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не соглашаться на диалог с Москвой.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
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в мире, украина, стамбул, франция, владимир путин
В мире, Украина, Стамбул, Франция, Владимир Путин

Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили слова президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но готова их вести не на основе эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
24 июля, 19:50
"Нужно заканчивать этот конфликт", — призвал пользователь.
"Самое время продемонстрировать здравый смысл! Не правда ли, Борис, Шольц, Макрон, Байден, Столтенберг?" — спросил другой.
"Поскорее бы закончилась эта квазигражданская война, из-за которой нищает Европа; которая ни к чему не ведет и озолотила американских и зарубежных торговцев оружием", — посетовал третий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
26 июля, 00:15
"С нетерпением жду, когда он и Дональд (Трамп. – Прим. Ред.) смогут снова позвонить друг другу", — написал читатель.
"Пусть Украина откажется от Донбасса и мир будет возможен", — заключили в дискуссии.
Накануне Путин рассказал, что договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не соглашаться на диалог с Москвой.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик
2 сентября, 07:18
 
В миреУкраинаСтамбулФранцияВладимир Путин
 
 
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