https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html

США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ

США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ

Республиканцы в конгрессе США в частном порядке обсуждали возможность продолжения оказания Киеву военной помощи при условии сохранения Украинской Православной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:02

2024-09-06T16:02

2024-09-06T16:02

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США в частном порядке обсуждали возможность продолжения оказания Киеву военной помощи при условии сохранения Украинской Православной Церкви (УПЦ), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Ключевым элементов коммуникаций между лоббистами (сохранения УПЦ - ред.) и законодателями было предложение, согласно которому законодателям следует оказывать дальнейшую помощь Украине при условии сохранения УПЦ", - пишет издание со ссылкой на трех сотрудников конгресса. Издание утверждает, что лоббистской кампанией руководит международный адвокат канонической УПЦ Роберт Амстердам, а ее целью является подрыв военной помощи Киеву. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html

https://ria.ru/20240904/gatilov-1970519262.html

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россия

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, украинская православная церковь, московский патриархат