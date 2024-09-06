Рейтинг@Mail.ru
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ
Республиканцы в конгрессе США в частном порядке обсуждали возможность продолжения оказания Киеву военной помощи при условии сохранения Украинской Православной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:02
2024-09-06T16:02
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968217690_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7aa5d58b4e5586e51aadd0a769840bd8.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США в частном порядке обсуждали возможность продолжения оказания Киеву военной помощи при условии сохранения Украинской Православной Церкви (УПЦ), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Ключевым элементов коммуникаций между лоббистами (сохранения УПЦ - ред.) и законодателями было предложение, согласно которому законодателям следует оказывать дальнейшую помощь Украине при условии сохранения УПЦ", - пишет издание со ссылкой на трех сотрудников конгресса. Издание утверждает, что лоббистской кампанией руководит международный адвокат канонической УПЦ Роберт Амстердам, а ее целью является подрыв военной помощи Киеву. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html
https://ria.ru/20240904/gatilov-1970519262.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968217690_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c59ea9110da4c097b2a21350b0f76773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, нато, украинская православная церковь, московский патриархат
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ

WP: в конгрессе США обсуждали военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция священников УПЦ в Киеве против ущемления их прав
Акция священников УПЦ в Киеве против ущемления их прав - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция священников УПЦ в Киеве против ущемления их прав. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США в частном порядке обсуждали возможность продолжения оказания Киеву военной помощи при условии сохранения Украинской Православной Церкви (УПЦ), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Ключевым элементов коммуникаций между лоббистами (сохранения УПЦ - ред.) и законодателями было предложение, согласно которому законодателям следует оказывать дальнейшую помощь Украине при условии сохранения УПЦ", - пишет издание со ссылкой на трех сотрудников конгресса.
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Легче управлять". Кеосаян – о том, почему запретили УПЦ на Украине
Вчера, 10:44
Издание утверждает, что лоббистской кампанией руководит международный адвокат канонической УПЦ Роберт Амстердам, а ее целью является подрыв военной помощи Киеву.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Постпред России призвал ООН осудить запрет УПЦ на Украине
4 сентября, 14:43
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала