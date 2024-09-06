Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории
Главы МИД Польши и Украины обсудили исторические разногласия
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига . Архивное фото
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в первом же разговоре с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий, говорится в сообщении МИД Польши.
"Министр Сикорский провел телефонный разговор с новым главой дипломатии Украины Андреем Сибигой. В ходе сегодняшней беседы глава польского МИД поздравил Андрея Сибигу с его вступлением в должность министра иностранных дел Украины. Оба министра подняли вопрос о военной ситуации на украинско-российском фронте. Они также обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях", - говорится в сообщении.
В МИД особо отметили, что беседа прошла на польском языке.
В конце августа бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Киев не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом Кулеба выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам". В ответ на это Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
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