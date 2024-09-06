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Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории - РИА Новости, 06.09.2024
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12:15 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971018897.html
Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории
Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории - РИА Новости, 06.09.2024
Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в первом же разговоре с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:15
2024-09-06T12:15
в мире
украина
польша
радослав сикорский
дмитрий кулеба
андрей сибига
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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в первом же разговоре с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий, говорится в сообщении МИД Польши. "Министр Сикорский провел телефонный разговор с новым главой дипломатии Украины Андреем Сибигой. В ходе сегодняшней беседы глава польского МИД поздравил Андрея Сибигу с его вступлением в должность министра иностранных дел Украины. Оба министра подняли вопрос о военной ситуации на украинско-российском фронте. Они также обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях", - говорится в сообщении. В МИД особо отметили, что беседа прошла на польском языке. В конце августа бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Киев не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом Кулеба выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам". В ответ на это Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html
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в мире, украина, польша, радослав сикорский, дмитрий кулеба, андрей сибига
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига
Сикорский в первой беседе с Сибигой сразу поднял вопросы истории

Главы МИД Польши и Украины обсудили исторические разногласия

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в первом же разговоре с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий, говорится в сообщении МИД Польши.
"Министр Сикорский провел телефонный разговор с новым главой дипломатии Украины Андреем Сибигой. В ходе сегодняшней беседы глава польского МИД поздравил Андрея Сибигу с его вступлением в должность министра иностранных дел Украины. Оба министра подняли вопрос о военной ситуации на украинско-российском фронте. Они также обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях", - говорится в сообщении.
В МИД особо отметили, что беседа прошла на польском языке.
В конце августа бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Киев не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом Кулеба выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам". В ответ на это Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы
Вчера, 11:19
 
В миреУкраинаПольшаРадослав СикорскийДмитрий КулебаАндрей Сибига
 
 
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