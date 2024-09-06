https://ria.ru/20240906/ukraina-1970991151.html

Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте

Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.09.2024

Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:34

2024-09-06T10:34

2024-09-06T10:34

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андрей сибига

радослав сикорский

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте. "Сегодня утром я провел первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским... и проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Как сообщала газета Mundo, новый глава украинской дипломатии, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.

https://ria.ru/20240906/svo-1970974932.html

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в мире, украина, сша, россия, андрей сибига, радослав сикорский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины