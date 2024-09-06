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Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.09.2024
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10:34 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970991151.html
Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте
Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.09.2024
Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:34
2024-09-06T10:34
в мире
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россия
андрей сибига
радослав сикорский
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте. "Сегодня утром я провел первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским... и проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Как сообщала газета Mundo, новый глава украинской дипломатии, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.
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в мире, украина, сша, россия, андрей сибига, радослав сикорский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Андрей Сибига, Радослав Сикорский, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
Новый глава МИД Украины отчитался перед Сикорским о ситуации на фронте

Глава МИД Украины Сибига отчитался перед польским коллегой о ситуации на фронте

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте.
"Сегодня утром я провел первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским... и проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
Как сообщала газета Mundo, новый глава украинской дипломатии, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.
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В миреУкраинаСШАРоссияАндрей СибигаРадослав СикорскийДмитрий КулебаВооруженные силы Украины
 
 
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