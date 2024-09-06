https://ria.ru/20240906/ukraina-1970958809.html
Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине
Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны и каких-либо ожиданий от нового... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:20
2024-09-06T07:20
2024-09-06T07:20
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны и каких-либо ожиданий от нового состава кабмина у него нет. "Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Там же не только Кулеба ушел в отставку. Человек семь-восемь, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. Идет какая-то склока в Верховной Раде, кого-то "не отпускают", чью-то отставку "утверждают". Не проявляю к этому большого интереса", - сказал Лавров. Министр отметил, что слышал версии, которые многие "разгоняют" по информационному пространству, в частности о том, что Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом их обвинить в провалах и опять сказать Западу, что "теперь, мол, он заработает денег, только давайте ему оружие". По словам министра, кто-считает, что это "крысы бегут с корабля". "Честно говоря, не знаю. Мне это не особенно интересно. Зеленский не готов к честным переговорам. Запад не подпустит его к таким переговорам", - заключил министр.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970958272.html
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Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Украина, В мире
Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине
Лавров заявил, что не имеет интереса к перестановкам в украинском руководстве