https://ria.ru/20240906/ukraina-1970958809.html

Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине

Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров прокомментировал перестановки властей на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны и каких-либо ожиданий от нового... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:20

2024-09-06T07:20

2024-09-06T07:20

россия

сергей лавров

владимир зеленский

верховная рада украины

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:80:2874:1696_1920x0_80_0_0_5792c6754ebd90b10393d74d58f4f8dc.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны и каких-либо ожиданий от нового состава кабмина у него нет. "Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Там же не только Кулеба ушел в отставку. Человек семь-восемь, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. Идет какая-то склока в Верховной Раде, кого-то "не отпускают", чью-то отставку "утверждают". Не проявляю к этому большого интереса", - сказал Лавров. Министр отметил, что слышал версии, которые многие "разгоняют" по информационному пространству, в частности о том, что Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом их обвинить в провалах и опять сказать Западу, что "теперь, мол, он заработает денег, только давайте ему оружие". По словам министра, кто-считает, что это "крысы бегут с корабля". "Честно говоря, не знаю. Мне это не особенно интересно. Зеленский не готов к честным переговорам. Запад не подпустит его к таким переговорам", - заключил министр.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970958272.html

https://ria.ru/20240904/zaharova-1970438362.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада украины, украина, в мире