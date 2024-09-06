https://ria.ru/20240906/ukraina-1970958272.html
Лавров призвал вернуться к "стамбульским принципам" по Украине
Лавров призвал вернуться к "стамбульским принципам" по Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров призвал вернуться к "стамбульским принципам" по Украине
Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:12
2024-09-06T07:12
2024-09-06T07:12
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил в интервью РБК глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, как шли переговоры по урегулированию украинского конфликта в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы". "Эти принципы сохраняют актуальность и сегодня. Президент Путин не раз об этом говорил, что если они хотят переговоров, то хотя бы пусть Зеленский отменит указ, запрещающий их вести", - сказал Лавров. Он напомнил, что "стамбульские принципы гарантировали невступление Украины в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, чтобы она чувствовала себя спокойно, невступление Украины в НАТО – это часть гарантий Российской Федерации". "Эти принципы остаются в работе. По крайней мере, мы готовы к ним вернуться, но, естественно, с учетом новых реалий", - подчеркнул министр.
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в мире, украина, россия, белоруссия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, НАТО
Лавров призвал вернуться к "стамбульским принципам" по Украине
Лавров: Россия была бы готова вернуться к стамбульским принципам с учетом реалий