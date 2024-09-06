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Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишут СМИ

Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишут СМИ

Недавнее крушение на Украине американского истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к спешке в программе подготовки украинских летчиков,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:41

2024-09-06T00:41

2024-09-06T00:41

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Недавнее крушение на Украине американского истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к спешке в программе подготовки украинских летчиков, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - пишет издание. По словам одного из неназванных высокопоставленных военных чиновников, который комментировал произошедшее, правительство Дании еще до уничтожения западного воздушного судна заодно с летчиком выражало беспокойство способностью украинских пилотов летать в одиночку. Отмечается, что некоторые из них и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании. Как пишет газета, управлявший разбившимся F-16 летчик Алексей Месь не вызывал беспокойства в процессе обучения, однако проводимая для его группы пилотов программа подготовки в Дании была ускоренной и сфокусированной на воздушной обороне вместо обучения всем миссиям, которые способны выполнять американские истребители. "Крушение показывает, что случается, когда вы пытаетесь торопить события", - цитирует газета слова неназванного представителя военного ведомства. При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970927922.html

https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html

https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html

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в мире, украина, дания, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16