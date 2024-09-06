https://ria.ru/20240906/udary-1971097073.html
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:10
2024-09-06T16:10
2024-09-06T16:10
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам на Украине, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "С 31-го августа по 6-е сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств", - говорится в сообщении. Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
МО: ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю