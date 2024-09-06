ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военным сооружениям "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военным сооружениям "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным сооружениям шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям "Хезболлах" в районах Айтарун и Бейт-Лиф на юге Ливана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам Кфар Хуба и Кфар-Хамам на юге Ливана.
Также военные обнаружили несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных с территории Ливана в сторону Западной Галилеи. Объекты упали в районе северного израильского поселения Абирим и стали причиной пожара. Бригада пожарных выехала на место для тушения очага возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке
6 августа, 14:05