https://ria.ru/20240906/udary--1971136218.html

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военным сооружениям "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военным сооружениям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 06.09.2024

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военным сооружениям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным сооружениям шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:47

2024-09-06T17:47

2024-09-06T17:47

в мире

израиль

ливан

хасан насрулла

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным сооружениям шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям "Хезболлах" в районах Айтарун и Бейт-Лиф на юге Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам Кфар Хуба и Кфар-Хамам на юге Ливана. Также военные обнаружили несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных с территории Ливана в сторону Западной Галилеи. Объекты упали в районе северного израильского поселения Абирим и стали причиной пожара. Бригада пожарных выехала на место для тушения очага возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.

https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html

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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году