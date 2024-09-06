https://ria.ru/20240906/uchebniki-1971149329.html
Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории
Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории - РИА Новости, 06.09.2024
Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории
Подготовка единой линейки учебников по истории для 5-9 классов находится на стадии завершения, сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на помощника... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:51
2024-09-06T18:51
2024-09-06T18:51
общество
россия
владимир мединский
сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подготовка единой линейки учебников по истории для 5-9 классов находится на стадии завершения, сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского. Отмечается, что на 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. В частности, на заседании были обсуждены подготовка единых учебников по истории и обществознанию, воспитательная работа в школах и летняя оздоровительная кампания, итоги реализации нацпроекта "Образование", а также задачи на новый учебный год. В частности, Владимир Мединский напомнил, что были созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5-9-х классов находится "на стадии завершения". "Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю. И конечно, определяющая роль – у учителя, и наша с вами задача во всем поддерживать педагогов", – приводятся слова Мединского. Он также рассказал, что учебник по обществознанию для 9-го класса скоро будет направлен на апробацию. Кроме того, глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Он также призвал руководство регионов ответственно отнестись к процессу проверки качества, давать обратную связь авторам. "Итоги этой работы планируется подвести в декабре", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240516/medinskiy-1946474382.html
https://ria.ru/20240901/uchebnik-1969851560.html
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общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории
Мединский: подготовка учебников по истории для 5-9 классов на стадии завершения
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подготовка единой линейки учебников по истории для 5-9 классов находится на стадии завершения, сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.
Отмечается, что на 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. В частности, на заседании были обсуждены подготовка единых учебников по истории и обществознанию, воспитательная работа в школах и летняя оздоровительная кампания, итоги реализации нацпроекта "Образование", а также задачи на новый учебный год.
В частности, Владимир Мединский напомнил, что были созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5-9-х классов находится "на стадии завершения".
"Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю. И конечно, определяющая роль – у учителя, и наша с вами задача во всем поддерживать педагогов", – приводятся слова Мединского.
Он также рассказал, что учебник по обществознанию для 9-го класса скоро будет направлен на апробацию.
Кроме того, глава Минпросвещения Сергей Кравцов
отметил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Он также призвал руководство регионов ответственно отнестись к процессу проверки качества, давать обратную связь авторам.
"Итоги этой работы планируется подвести в декабре", - добавляется в сообщении.