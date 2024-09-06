https://ria.ru/20240906/uchebniki-1971149329.html

Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории

Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории - РИА Новости, 06.09.2024

Мединский рассказал о подготовке линейки учебников по истории

Подготовка единой линейки учебников по истории для 5-9 классов находится на стадии завершения, сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на помощника... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:51

2024-09-06T18:51

2024-09-06T18:51

общество

россия

владимир мединский

сергей кравцов

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969497504_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_d61c8fb680bfde36a6b80bc4cf116db6.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подготовка единой линейки учебников по истории для 5-9 классов находится на стадии завершения, сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского. Отмечается, что на 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. В частности, на заседании были обсуждены подготовка единых учебников по истории и обществознанию, воспитательная работа в школах и летняя оздоровительная кампания, итоги реализации нацпроекта "Образование", а также задачи на новый учебный год. В частности, Владимир Мединский напомнил, что были созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5-9-х классов находится "на стадии завершения". "Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю. И конечно, определяющая роль – у учителя, и наша с вами задача во всем поддерживать педагогов", – приводятся слова Мединского. Он также рассказал, что учебник по обществознанию для 9-го класса скоро будет направлен на апробацию. Кроме того, глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Он также призвал руководство регионов ответственно отнестись к процессу проверки качества, давать обратную связь авторам. "Итоги этой работы планируется подвести в декабре", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240516/medinskiy-1946474382.html

https://ria.ru/20240901/uchebnik-1969851560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио)