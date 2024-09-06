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ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте - РИА Новости, 06.09.2024
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18:38 06.09.2024 (обновлено: 18:44 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/tsakhal--1971146328.html
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте - РИА Новости, 06.09.2024
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наряду с нанесением превентивных ударов по бойцам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" ведет активную подготовку к... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:38
2024-09-06T18:44
в мире
израиль
ливан
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наряду с нанесением превентивных ударов по бойцам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" ведет активную подготовку к наступательным действиям на северном фронте, заявил в пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Проводя оценку ситуации с безопасностью на Голанских высотах, Халеви отметил, что за последний месяц израильские силы ликвидировали множество бойцов "Хезболлах" и уничтожили большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана. "Северное командование, используя все возможности ЦАХАЛ, наносит удары по мощностям "Хезболлах" в Ливане, прежде чем они смогут атаковать нас, и в то же время мы готовимся к наступательным действиям на этой арене. Я думаю, что эта комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз жителям на севере, включая Голанские высоты, имеет очень большое значение в комбинации с подготовкой к наступлению, чем мы активно занимаемся", - заявил военачальник, слова которого приводит пресс-служба ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Израильские силы 25 августа нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". В "Хезболлах" заявили, что выпустили в тот день по Израилю более 320 ракет и беспилотников. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута. Израильская армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" ранее сообщала, что с января со стороны Ливана по Израилю было зафиксировано более 6,6 тысячи пусков ракет, снарядов и беспилотников. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240906/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240818/mirotvortsy-1966892701.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте

Халеви: ЦАХАЛ готовится к наступательным действиям на ливанском фронте

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наряду с нанесением превентивных ударов по бойцам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" ведет активную подготовку к наступательным действиям на северном фронте, заявил в пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Проводя оценку ситуации с безопасностью на Голанских высотах, Халеви отметил, что за последний месяц израильские силы ликвидировали множество бойцов "Хезболлах" и уничтожили большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана.
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"Северное командование, используя все возможности ЦАХАЛ, наносит удары по мощностям "Хезболлах" в Ливане, прежде чем они смогут атаковать нас, и в то же время мы готовимся к наступательным действиям на этой арене. Я думаю, что эта комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз жителям на севере, включая Голанские высоты, имеет очень большое значение в комбинации с подготовкой к наступлению, чем мы активно занимаемся", - заявил военачальник, слова которого приводит пресс-служба ЦАХАЛ.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Израильские силы 25 августа нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах".
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В "Хезболлах" заявили, что выпустили в тот день по Израилю более 320 ракет и беспилотников. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
Израильская армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" ранее сообщала, что с января со стороны Ливана по Израилю было зафиксировано более 6,6 тысячи пусков ракет, снарядов и беспилотников.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
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