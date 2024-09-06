Трамп прокомментировал отсрочку приговора
Трамп назвал отсрочку вынесения ему приговора свидетельством невиновности
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав данный шаг как свидетельство того, что он "не сделал ничего дурного".
Ранее в пятницу суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику.
"Охота на ведьм на Манхэттене отсрочена, поскольку все понимают, что не было никакого дела, и я не сделал ничего дурного. Это политическая атака на меня со стороны (вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис и других леворадикальных противников с целью вмешательства в выборы, и это дело никогда не стоило возбуждать", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
По мнению кандидата в президенты от республиканцев, подобное юридическое преследование "никогда прежде не происходило" в США и делает страну похожей на "банановую республику".
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