https://ria.ru/20240906/trump-1971191678.html

Трамп прокомментировал отсрочку приговора

Трамп прокомментировал отсрочку приговора - РИА Новости, 06.09.2024

Трамп прокомментировал отсрочку приговора

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:16

2024-09-06T22:16

2024-09-06T22:16

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нью-йорк (город)

манхэттен

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав данный шаг как свидетельство того, что он "не сделал ничего дурного". Ранее в пятницу суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. "Охота на ведьм на Манхэттене отсрочена, поскольку все понимают, что не было никакого дела, и я не сделал ничего дурного. Это политическая атака на меня со стороны (вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис и других леворадикальных противников с целью вмешательства в выборы, и это дело никогда не стоило возбуждать", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По мнению кандидата в президенты от республиканцев, подобное юридическое преследование "никогда прежде не происходило" в США и делает страну похожей на "банановую республику".

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, камала харрис