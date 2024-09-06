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Трамп прокомментировал отсрочку приговора - РИА Новости, 06.09.2024
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22:16 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/trump-1971191678.html
Трамп прокомментировал отсрочку приговора
Трамп прокомментировал отсрочку приговора - РИА Новости, 06.09.2024
Трамп прокомментировал отсрочку приговора
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:16
2024-09-06T22:16
в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав данный шаг как свидетельство того, что он "не сделал ничего дурного". Ранее в пятницу суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. "Охота на ведьм на Манхэттене отсрочена, поскольку все понимают, что не было никакого дела, и я не сделал ничего дурного. Это политическая атака на меня со стороны (вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис и других леворадикальных противников с целью вмешательства в выборы, и это дело никогда не стоило возбуждать", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По мнению кандидата в президенты от республиканцев, подобное юридическое преследование "никогда прежде не происходило" в США и делает страну похожей на "банановую республику".
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп прокомментировал отсрочку приговора

Трамп назвал отсрочку вынесения ему приговора свидетельством невиновности

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка отсрочить вынесение ему приговора, охарактеризовав данный шаг как свидетельство того, что он "не сделал ничего дурного".
Ранее в пятницу суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику.
"Охота на ведьм на Манхэттене отсрочена, поскольку все понимают, что не было никакого дела, и я не сделал ничего дурного. Это политическая атака на меня со стороны (вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис и других леворадикальных противников с целью вмешательства в выборы, и это дело никогда не стоило возбуждать", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
По мнению кандидата в президенты от республиканцев, подобное юридическое преследование "никогда прежде не происходило" в США и делает страну похожей на "банановую республику".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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