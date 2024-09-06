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Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу из-за выборов - РИА Новости, 06.09.2024
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21:04 06.09.2024 (обновлено: 22:21 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/trump-1971183198.html
Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу из-за выборов
Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу из-за выборов - РИА Новости, 06.09.2024
Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу из-за выборов
Суд в Нью-Йорке заявил в пятницу, что вынесение приговора кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу было отложено до конца ноября во избежание... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:04
2024-09-06T22:21
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сен - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке заявил в пятницу, что вынесение приговора кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу было отложено до конца ноября во избежание влияния на предстоящие 5 ноября президентские выборы. "Это решение далось суду нелегко, но это решение, которое, по мнению суда, наилучшим образом служит интересам правосудия. Поэтому настоящим постанавливаю, что вынесение приговора, если таковое будет необходимо, назначено на 26 ноября", - следует из решения судьи Хуана Мерчана. Судья также постановил, что решение по просьбе адвокатов отклонить обвинительное заключение против бывшего президента будет вынесено 12 ноября. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа обжаловали вердикт.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, майкл коэн, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Арест Трампа
Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу из-за выборов

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу на 26 ноября из-за выборов

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сен - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке заявил в пятницу, что вынесение приговора кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу было отложено до конца ноября во избежание влияния на предстоящие 5 ноября президентские выборы.
"Это решение далось суду нелегко, но это решение, которое, по мнению суда, наилучшим образом служит интересам правосудия. Поэтому настоящим постанавливаю, что вынесение приговора, если таковое будет необходимо, назначено на 26 ноября", - следует из решения судьи Хуана Мерчана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Судья также постановил, что решение по просьбе адвокатов отклонить обвинительное заключение против бывшего президента будет вынесено 12 ноября.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.
После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.
В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа обжаловали вердикт.
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампМайкл КоэнАрест Трампа
 
 
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