Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций
МИД: Киргизия официально исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки . Архивное фото
БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. "Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом", - подчеркнули в МИД.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность