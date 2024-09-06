Рейтинг@Mail.ru
Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 06.09.2024 (обновлено: 16:54 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html
Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций
Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 06.09.2024
Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций
Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:48
2024-09-06T16:54
талибан
киргизия
оон
афганистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899357088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff765e5f01a8cee0a24f79ec4547c72.jpg
БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики."Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. "Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом", - подчеркнули в МИД.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240906/kirgiziya-1971037406.html
киргизия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899357088_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_04cd9d5ca5481e7177a6e57499919646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
талибан, киргизия, оон, афганистан, в мире
Талибан, Киргизия, ООН, Афганистан, В мире
Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций

МИД: Киргизия официально исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением Талибан (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. "Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом", - подчеркнули в МИД.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Кремле понимают исключение Киргизией "Талибана" из списка запрещенных
Вчера, 13:28
 
ТалибанКиргизияООНАфганистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала