https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html

Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций

Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 06.09.2024

Киргизия исключила "Талибан" из списка запрещенных организаций

Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:48

2024-09-06T16:48

2024-09-06T16:54

талибан

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БИШКЕК, 6 сен - РИА Новости. Киргизия официально исключила "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства иностранных дел республики."Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. "Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом", - подчеркнули в МИД.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240906/kirgiziya-1971037406.html

киргизия

афганистан

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талибан, киргизия, оон, афганистан, в мире