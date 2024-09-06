https://ria.ru/20240906/taganrog-1971011324.html

Житель Таганрога получил девять лет колонии за попытку воевать за ВСУ

Житель Таганрога получил девять лет колонии за попытку воевать за ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

Житель Таганрога получил девять лет колонии за попытку воевать за ВСУ

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Таганрога, пытавшегося выехать через Белгородскую область на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщила... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:47

2024-09-06T11:47

2024-09-06T11:47

происшествия

россия

таганрог

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Таганрога, пытавшегося выехать через Белгородскую область на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. Следствие установило, что 21-летний житель Таганрога Ростовской области установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. Он пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Сотрудниками УФСБ своевременно была выявлена противоправная деятельность фигуранта. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к государственной измене" и "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". "Вторым Западным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а остальной части лишения свободы сроком 6 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении УФСБ. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970289714.html

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таганрог

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происшествия, россия, таганрог, белгородская область, вооруженные силы украины