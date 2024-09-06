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Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 06.09.2024 (обновлено: 16:06 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/svo-1971086062.html
Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю
Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю
Группировка войск "Восток" в течение недели освободила Пречистовку в ДНР, украинские формирования потеряли за неделю до 860 военнослужащих, сообщило в пятницу... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:44
2024-09-06T16:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" в течение недели освободила Пречистовку в ДНР, украинские формирования потеряли за неделю до 860 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 10 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю

Минобороны: группировка войск "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" в течение недели освободила Пречистовку в ДНР, украинские формирования потеряли за неделю до 860 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 10 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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