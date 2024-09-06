https://ria.ru/20240906/svo-1971086062.html

Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю

Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.09.2024

Группировка "Восток" отразила десять контратак ВСУ за неделю

Группировка войск "Восток" в течение недели освободила Пречистовку в ДНР, украинские формирования потеряли за неделю до 860 военнослужащих, сообщило в пятницу... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:44

2024-09-06T15:44

2024-09-06T16:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" в течение недели освободила Пречистовку в ДНР, украинские формирования потеряли за неделю до 860 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 10 контратак штурмовых групп", - говорится в сообщении.Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика