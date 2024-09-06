https://ria.ru/20240906/svo-1971085835.html
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:43
2024-09-06T15:43
2024-09-06T16:09
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам на Украине, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 31-го августа по 6-е сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств", - говорится в сообщении.Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:2156:1617_1920x0_80_0_0_3669a525d8b8b53be1664e47d1d098c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Минобороны: ВС России нанесли 17 групповых ударов по целям на Украине за неделю