https://ria.ru/20240906/sud-1971102393.html
Мультипликатору Мунтяну* назначили восемь лет колонии заочно за фейки о ВС
Мультипликатору Мунтяну* назначили восемь лет колонии заочно за фейки о ВС - РИА Новости, 06.09.2024
Мультипликатору Мунтяну* назначили восемь лет колонии заочно за фейки о ВС
Хорошевский суд Москвы назначил восемь лет колонии заочно мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:27
2024-09-06T16:27
2024-09-06T16:31
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил восемь лет колонии заочно мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Мунтяна* виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима", - огласил приговор судья.Также ему на три года запрещено администрировать интернет-ресурсы.Согласно материалам дела, Мунтяну* вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о действиях российских военных в украинском городе Буча.В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240906/monetochka-1971098008.html
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вооруженные силы рф, москва, буча, украина, общество
Вооруженные силы РФ, Москва, Буча, Украина, Общество
Мультипликатору Мунтяну* назначили восемь лет колонии заочно за фейки о ВС
Суд назначил 8 лет колонии заочно мультипликатору Мунтяну за фейки о ВС России