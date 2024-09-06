https://ria.ru/20240906/stomatolog-1970946870.html

Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса

Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса - РИА Новости, 06.09.2024

Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса

Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:14

2024-09-06T03:14

2024-09-06T03:14

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Кариес не является контагиозным заболеванием, которое передается от человека к человеку путем заражения. Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль", - отметила Назилина. По словам стоматолога, именно плохая гигиена полости рта является причиной развития кариеса, потому что скопление налета способствует развитию в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы. "Лечение кариеса — это обращение к врачу. Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта", - добавила собеседник.

https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html

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