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Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса - РИА Новости, 06.09.2024
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03:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/stomatolog-1970946870.html
Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса
Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса - РИА Новости, 06.09.2024
Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса
Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:14
2024-09-06T03:14
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Кариес не является контагиозным заболеванием, которое передается от человека к человеку путем заражения. Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль", - отметила Назилина. По словам стоматолога, именно плохая гигиена полости рта является причиной развития кариеса, потому что скопление налета способствует развитию в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы. "Лечение кариеса — это обращение к врачу. Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html
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Стоматолог развеяла миф о заразности кариеса

Стоматолог Назилина: кариес не передается от больного человека здоровому

© iStock.com / nuttapong punnaСтоматолог с моделью зубов
Стоматолог с моделью зубов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / nuttapong punna
Стоматолог с моделью зубов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
"Кариес не является контагиозным заболеванием, которое передается от человека к человеку путем заражения. Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль", - отметила Назилина.
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По словам стоматолога, именно плохая гигиена полости рта является причиной развития кариеса, потому что скопление налета способствует развитию в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы.
"Лечение кариеса — это обращение к врачу. Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта", - добавила собеседник.
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