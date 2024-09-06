https://ria.ru/20240906/stavropole-1971016974.html

Производство минералки на Ставрополье выросло на 22%

Производство минералки на Ставрополье выросло на 22% - РИА Новости, 06.09.2024

Производство минералки на Ставрополье выросло на 22%

За первые шесть месяцев текущего года в Ставропольском крае произвели 782 миллиона полулитров минералки, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:10

2024-09-06T12:10

2024-09-06T12:10

ставропольский край

вода

производство

экспорт

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Ставропольском крае произвели 782 миллиона полулитров минералки, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В связи с растущим турпотоком на курорты Ставрополья регион увеличивает производство минеральной воды. В общероссийской корзине на сегодня ставропольская минеральная вода занимает 6,5%. "Объем производства минеральной воды на Ставрополье в первой половине 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такой рост в первую очередь связан с возрастающим спросом на нашу лечебную воду. Ставрополье, а в частности Кавказские Минеральные Воды, - здравница России", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития Ставрополья Евгения Полькина. Он отметил, что за полгода курорты Ставрополья посетили более 5 миллионов гостей. Это сказывается и на потреблении воды. "Ставропольская минералка - один из брендов региона. В тоже время предприятия края увеличивают экспорт. Наша продукция поставляется во многие страны, в том числе в Китай",- сказал Полькин. По поручению губернатора Ставрополье наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей продукции. Этому способствует реализация краевых госпрограмм и региональных проектов.

https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html

https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вода, производство, экспорт