https://ria.ru/20240906/stavropole-1971016974.html
Производство минералки на Ставрополье выросло на 22%
Производство минералки на Ставрополье выросло на 22% - РИА Новости, 06.09.2024
Производство минералки на Ставрополье выросло на 22%
За первые шесть месяцев текущего года в Ставропольском крае произвели 782 миллиона полулитров минералки, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:10
2024-09-06T12:10
2024-09-06T12:10
ставропольский край
вода
производство
экспорт
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Ставропольском крае произвели 782 миллиона полулитров минералки, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В связи с растущим турпотоком на курорты Ставрополья регион увеличивает производство минеральной воды. В общероссийской корзине на сегодня ставропольская минеральная вода занимает 6,5%. "Объем производства минеральной воды на Ставрополье в первой половине 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такой рост в первую очередь связан с возрастающим спросом на нашу лечебную воду. Ставрополье, а в частности Кавказские Минеральные Воды, - здравница России", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития Ставрополья Евгения Полькина. Он отметил, что за полгода курорты Ставрополья посетили более 5 миллионов гостей. Это сказывается и на потреблении воды. "Ставропольская минералка - один из брендов региона. В тоже время предприятия края увеличивают экспорт. Наша продукция поставляется во многие страны, в том числе в Китай",- сказал Полькин. По поручению губернатора Ставрополье наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей продукции. Этому способствует реализация краевых госпрограмм и региональных проектов.
https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вода, производство, экспорт
Ставропольский край, Вода, Производство, Экспорт
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года в Ставропольском крае произвели 782 миллиона полулитров минералки, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В связи с растущим турпотоком на курорты Ставрополья регион увеличивает производство минеральной воды. В общероссийской корзине на сегодня ставропольская минеральная вода занимает 6,5%.
"Объем производства минеральной воды на Ставрополье в первой половине 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такой рост в первую очередь связан с возрастающим спросом на нашу лечебную воду. Ставрополье, а в частности Кавказские Минеральные Воды, - здравница России", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития Ставрополья Евгения Полькина.
Он отметил, что за полгода курорты Ставрополья посетили более 5 миллионов гостей. Это сказывается и на потреблении воды
.
"Ставропольская минералка - один из брендов региона. В тоже время предприятия края увеличивают экспорт. Наша продукция поставляется во многие страны, в том числе в Китай",- сказал Полькин.
По поручению губернатора Ставрополье наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей продукции. Этому способствует реализация краевых госпрограмм и региональных проектов.