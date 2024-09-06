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Поставки Киеву дальнобойных ракет не сыграют решающую роль, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ssha-1971183596.html
Поставки Киеву дальнобойных ракет не сыграют решающую роль, заявил Пентагон
Поставки Киеву дальнобойных ракет не сыграют решающую роль, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.09.2024
Поставки Киеву дальнобойных ракет не сыграют решающую роль, заявил Пентагон
США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:06
2024-09-06T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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киев
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", - заявил Остин в ответ на вопрос о дальнобойном оружии на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия. В четверг Пентагон заявил, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, сша, киев, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
Поставки Киеву дальнобойных ракет не сыграют решающую роль, заявил Пентагон

Глава Пентагона Остин: дальнобойное оружие для Украины не сыграет решающую роль

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", - заявил Остин в ответ на вопрос о дальнобойном оружии на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Он отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия.
В четверг Пентагон заявил, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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