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Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид - РИА Новости, 06.09.2024
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21:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/spravka-1971185158.html
Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид
Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид - РИА Новости, 06.09.2024
Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид
Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому справка об установлении инвалидности будет электронной, её будут размещать на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:21
2024-09-06T21:21
общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому справка об установлении инвалидности будет электронной, её будут размещать на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Проектом в правилах признания лица инвалидом предлагается, что с 1 февраля 2025 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет размещаться на портале госуслуг. Также сохраняется возможность получить такую справку в бумажном виде по желанию гражданина", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, большая часть медико-социальных экспертиз по желанию граждан проходит в заочном режиме, исключительно по представленным медицинским учреждением документам. "При этом после установления инвалидности гражданину выдается лично либо отправляется по почте бумажная справка об инвалидности", - уточнили в сообщении.
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общество, россия
Общество, Россия
Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид

Минтруд РФ предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому справка об установлении инвалидности будет электронной, её будут размещать на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минтруда.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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"Проектом в правилах признания лица инвалидом предлагается, что с 1 февраля 2025 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет размещаться на портале госуслуг. Также сохраняется возможность получить такую справку в бумажном виде по желанию гражданина", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, большая часть медико-социальных экспертиз по желанию граждан проходит в заочном режиме, исключительно по представленным медицинским учреждением документам.
"При этом после установления инвалидности гражданину выдается лично либо отправляется по почте бумажная справка об инвалидности", - уточнили в сообщении.
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