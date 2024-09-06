https://ria.ru/20240906/spravka-1971185158.html

Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид

Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид - РИА Новости, 06.09.2024

Минтруд предложил перевести справку об инвалидности в электронный вид

Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому справка об установлении инвалидности будет электронной, её будут размещать на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:21

2024-09-06T21:21

2024-09-06T21:21

общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому справка об установлении инвалидности будет электронной, её будут размещать на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Проектом в правилах признания лица инвалидом предлагается, что с 1 февраля 2025 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет размещаться на портале госуслуг. Также сохраняется возможность получить такую справку в бумажном виде по желанию гражданина", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, большая часть медико-социальных экспертиз по желанию граждан проходит в заочном режиме, исключительно по представленным медицинским учреждением документам. "При этом после установления инвалидности гражданину выдается лично либо отправляется по почте бумажная справка об инвалидности", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20240808/pensiya-1965062020.html

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