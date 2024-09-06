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Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971178997.html
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник
Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:29
2024-09-06T20:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный источник. "Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, а также военным объектам станут теперь регулярными", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник

Удары по военным объектам, пунктам ВСУ и наемников станут регулярными

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный источник.
"Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, а также военным объектам станут теперь регулярными", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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