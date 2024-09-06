https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971178997.html

Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник

Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024

Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник

Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:29

2024-09-06T20:29

2024-09-06T20:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный источник. "Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, а также военным объектам станут теперь регулярными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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вооруженные силы украины, безопасность