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Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник
Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:29
2024-09-06T20:29
2024-09-06T20:29
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными, сообщил высокопоставленный военный источник. "Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, а также военным объектам станут теперь регулярными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Удары по военным объектам ВСУ станут регулярными, сообщил источник
Удары по военным объектам, пунктам ВСУ и наемников станут регулярными