Рейтинг@Mail.ru
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 06.09.2024 (обновлено: 20:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971177430.html
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении
Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:15
2024-09-06T20:17
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный военный источник."Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным "друзьям" сокрушительными потерями не только на донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам", - говорится в сообщении.Источник добавил, что 28 августа нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по сухогрузу, с которого разгружали вооружения и боеприпасы для ВСУ в районе населенного пункта Бурлачья Балка."В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении

Прошедшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении и ударами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный военный источник.
"Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным "друзьям" сокрушительными потерями не только на донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Источник добавил, что 28 августа нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по сухогрузу, с которого разгружали вооружения и боеприпасы для ВСУ в районе населенного пункта Бурлачья Балка.
"В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - добавляется в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала