https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971177430.html

Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении

Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении - РИА Новости, 06.09.2024

Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении

Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:15

2024-09-06T20:15

2024-09-06T20:17

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный военный источник."Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным "друзьям" сокрушительными потерями не только на донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам", - говорится в сообщении.Источник добавил, что 28 августа нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по сухогрузу, с которого разгружали вооружения и боеприпасы для ВСУ в районе населенного пункта Бурлачья Балка."В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

киев

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киев, вооруженные силы украины, безопасность