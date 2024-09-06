https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971177430.html
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении
Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:15
2024-09-06T20:15
2024-09-06T20:17
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прошедшая неделя запомнится Киеву сокрушительными потерями на донецком направлении и результативными ударами по военным объектам, сообщил высокопоставленный военный источник."Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным "друзьям" сокрушительными потерями не только на донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам", - говорится в сообщении.Источник добавил, что 28 августа нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по сухогрузу, с которого разгружали вооружения и боеприпасы для ВСУ в районе населенного пункта Бурлачья Балка."В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: минувшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении
Прошедшая неделя запомнится Киеву потерями на Донецком направлении и ударами