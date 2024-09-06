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Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 06.09.2024 (обновлено: 16:08 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971086648.html
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.09.2024
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:46
2024-09-06T16:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны."Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров

МО РФ: Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны.
"Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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