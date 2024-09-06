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Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.09.2024
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:46
2024-09-06T15:46
2024-09-06T16:08
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны."Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров
МО РФ: Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров