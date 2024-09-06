https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971086648.html

Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров

Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.09.2024

Черноморский флот за неделю уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров

Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:46

2024-09-06T15:46

2024-09-06T16:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны."Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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