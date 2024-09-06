https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971044395.html

Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении

Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.09.2024

Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении

Украинские войска отступили на ореховском направлении Запорожской линии фронта, оставив выступ между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:58

2024-09-06T13:58

2024-09-06T13:58

специальная военная операция на украине

работино

россия

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска отступили на ореховском направлении Запорожской линии фронта, оставив выступ между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики под напором наших воинов-героев отступили на ореховском направлении, оставив между селами Работино и Вербовое выступ, захваченный ВСУ ценой больших потерь в рамках контрнаступления летом прошлого года", - сказал Рогов. По его словам, все усилия режима Владимира Зеленского с июня прошлого года прорвать линию обороны российских войск на Запорожской линии фронта и перерезать сухопутный коридор в Крым оказались тщетны. "Противник на этом участке фронта понес колоссальные потери и в итоге вернулся к исходным на начало контрнаступления позициям, пытаясь теперь удержаться в Новоданиловке и Малой Токмачке", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

работино

россия

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работино, россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность