https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971044395.html
Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении
Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.09.2024
Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении
Украинские войска отступили на ореховском направлении Запорожской линии фронта, оставив выступ между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:58
2024-09-06T13:58
2024-09-06T13:58
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работино
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владимир рогов
владимир зеленский
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска отступили на ореховском направлении Запорожской линии фронта, оставив выступ между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики под напором наших воинов-героев отступили на ореховском направлении, оставив между селами Работино и Вербовое выступ, захваченный ВСУ ценой больших потерь в рамках контрнаступления летом прошлого года", - сказал Рогов. По его словам, все усилия режима Владимира Зеленского с июня прошлого года прорвать линию обороны российских войск на Запорожской линии фронта и перерезать сухопутный коридор в Крым оказались тщетны. "Противник на этом участке фронта понес колоссальные потери и в итоге вернулся к исходным на начало контрнаступления позициям, пытаясь теперь удержаться в Новоданиловке и Малой Токмачке", - сказал Рогов.
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работино, россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об отступлении ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: ВСУ оставили выступ между Работино и Вербовым на Ореховском направлении