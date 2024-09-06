https://ria.ru/20240906/spartakiada-1971143979.html
Подмосковье заняло второе общекомандное место на спартакиаде учащихся
Подмосковье заняло второе общекомандное место на спартакиаде учащихся - РИА Новости, 06.09.2024
Подмосковье заняло второе общекомандное место на спартакиаде учащихся
Московская область заняла второе место по результатам общего зачета XII Всероссийской летней спартакиады учащихся, школьники и студенты региона выиграли 397... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:20
2024-09-06T18:20
2024-09-06T20:00
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область заняла второе место по результатам общего зачета XII Всероссийской летней спартакиады учащихся, школьники и студенты региона выиграли 397 медалей, такой высокий результат регион показал впервые, сообщает пресс-служба регионального правительства."Хочу поблагодарить и наших спортсменов, и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат – у нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. И я уверен, что это не предел. Мы в Подмосковье создаем условия, чтобы активный образ жизни был доступен каждому. Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысяч спортсменов входят в состав сборных команд России. Конечно, важна инфраструктура для тренировок. У нас свыше 13,5 тысяч спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, а также строить новые", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Он добавил, что в этом году в регионе капитально обновят и построят 24 объекта – универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт.Отмечается, что спартакиада проводится каждые два года. В 2024 году она проходила с мая по 66 спортивным дисциплинам. Соревнования финального этапа состоялись на территории 22 субъектов, в том числе и в Подмосковье.По данным пресс-службы, регион в этом году представляли 648 спортсменов. Всего по итогам состязаний в копилке сборной Московской области 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Подмосковье заняло второе общекомандное место на спартакиаде учащихся
Воробьев: Подмосковье заняло второе общекомандное место на спартакиаде учащихся
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московская область заняла второе место по результатам общего зачета XII Всероссийской летней спартакиады учащихся, школьники и студенты региона выиграли 397 медалей, такой высокий результат регион показал впервые, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Хочу поблагодарить и наших спортсменов, и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат – у нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. И я уверен, что это не предел. Мы в Подмосковье создаем условия, чтобы активный образ жизни был доступен каждому. Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысяч спортсменов входят в состав сборных команд России. Конечно, важна инфраструктура для тренировок. У нас свыше 13,5 тысяч спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, а также строить новые", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он добавил, что в этом году в регионе капитально обновят и построят 24 объекта – универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт.
Отмечается, что спартакиада проводится каждые два года. В 2024 году она проходила с мая по 66 спортивным дисциплинам. Соревнования финального этапа состоялись на территории 22 субъектов, в том числе и в Подмосковье.
По данным пресс-службы, регион в этом году представляли 648 спортсменов. Всего по итогам состязаний в копилке сборной Московской области 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.