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Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 06.09.2024
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13:03 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/sotrudnichestvo-1971031835.html
Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем
Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 06.09.2024
Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем
Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:03
2024-09-06T13:03
китай
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в сфере промышленности и торговли являются: инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и встречные поставки востребованной промышленной продукции, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума. "Действительно, сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов нашей международной деятельности. Если говорить о ключевых направлениях взаимодействия, то прежде всего необходимо отметить инвестиционно-промышленную кооперацию. У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие", - отметил Алиханов. Второе направление, по словам министра, это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности, уточнил он. Третье – это встречные поставки востребованных видов промышленной продукции, включая оборудование, комплектующие, сырьевые материалы. Промышленные товары занимают весомое место в российско-китайской торговле – их доля в двустороннем товарообороте составляет порядка 60 %, добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html
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китай, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, в мире
Китай, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, В мире
Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем

Глава Минпромторга Алиханов назвал сотрудничество с Китаем одним из приоритетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в сфере промышленности и торговли являются: инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и встречные поставки востребованной промышленной продукции, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума.
"Действительно, сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов нашей международной деятельности. Если говорить о ключевых направлениях взаимодействия, то прежде всего необходимо отметить инвестиционно-промышленную кооперацию. У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие", - отметил Алиханов.
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Второе направление, по словам министра, это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности, уточнил он.
Третье – это встречные поставки востребованных видов промышленной продукции, включая оборудование, комплектующие, сырьевые материалы. Промышленные товары занимают весомое место в российско-китайской торговле – их доля в двустороннем товарообороте составляет порядка 60 %, добавил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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