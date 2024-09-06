https://ria.ru/20240906/sotrudnichestvo-1971031835.html

Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем

Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 06.09.2024

Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем

Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:03

2024-09-06T13:03

2024-09-06T13:03

китай

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в сфере промышленности и торговли являются: инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и встречные поставки востребованной промышленной продукции, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума. "Действительно, сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов нашей международной деятельности. Если говорить о ключевых направлениях взаимодействия, то прежде всего необходимо отметить инвестиционно-промышленную кооперацию. У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие", - отметил Алиханов. Второе направление, по словам министра, это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности, уточнил он. Третье – это встречные поставки востребованных видов промышленной продукции, включая оборудование, комплектующие, сырьевые материалы. Промышленные товары занимают весомое место в российско-китайской торговле – их доля в двустороннем товарообороте составляет порядка 60 %, добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html

https://ria.ru/20240826/pshenitsa-1968421976.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, в мире