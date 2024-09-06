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Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2024
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Хабаровский край
 
14:07 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/soglashenie-1971047856.html
Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве
Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2024
Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на полях... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:07
2024-09-06T14:07
хабаровский край
дальний восток
владивосток
дмитрий демешин
роснефть
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "Высокой стоимостью топлива и перебоями с его поставками в отдалённых территориях очень обеспокоены жители Хабаровского края. Поэтому этим вопросам мы уделили пристальное внимание, подписывая соглашение о сотрудничестве с главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным на полях ВЭФ-2024", - написал Демешин в своем Telegram-канале. В интересах жителей края - обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. С этой целью необходимо продолжать модернизацию отраслевых предприятий, особенно в части увеличения глубины переработки нефти с помощью установок гидрокрекинга. Не менее значимый вопрос - расширение маршрутов транспортировки топлива и открытие новых АЗС, указал врио губернатора региона. "Перед нами стоит глобальная задача по развитию производственных мощностей в нашем регионе, наращиванию экономического потенциала, обеспечению энергетической безопасности. Соглашение укрепит и продолжит наше сотрудничество в развитии производства и повышении качества жизни людей. Кроме того, мы будем вместе с "Роснефтью" работать над проектами в сфере образования и охраны окружающей среды", - заключил Демешин. При встрече стороны обсудили также вопросы стоимости топлива и его поставок в отдалённые районы края. В настоящее время компания реализует в Хабаровском крае масштабный проект модернизации производственных мощностей Комсомольского НПЗ, ведет строительство комплекса гидрокрекинга. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить качество и объемы производства автомобильного топлива для потребителей региона и Дальнего Востока в целом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/polimetall-1970872248.html
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дальний восток, владивосток, дмитрий демешин, роснефть, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Хабаровский край, Дальний Восток, Владивосток, Дмитрий Демешин, Роснефть, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве

© iStock.com / graphixchonПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / graphixchon
Подписание договора
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.
"Высокой стоимостью топлива и перебоями с его поставками в отдалённых территориях очень обеспокоены жители Хабаровского края. Поэтому этим вопросам мы уделили пристальное внимание, подписывая соглашение о сотрудничестве с главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным на полях ВЭФ-2024", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель совета директоров АО Полиметалл Александр Говорунов во время подписания соглашения на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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В интересах жителей края - обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. С этой целью необходимо продолжать модернизацию отраслевых предприятий, особенно в части увеличения глубины переработки нефти с помощью установок гидрокрекинга. Не менее значимый вопрос - расширение маршрутов транспортировки топлива и открытие новых АЗС, указал врио губернатора региона.
"Перед нами стоит глобальная задача по развитию производственных мощностей в нашем регионе, наращиванию экономического потенциала, обеспечению энергетической безопасности.
Соглашение укрепит и продолжит наше сотрудничество в развитии производства и повышении качества жизни людей. Кроме того, мы будем вместе с "Роснефтью" работать над проектами в сфере образования и охраны окружающей среды", - заключил Демешин.
При встрече стороны обсудили также вопросы стоимости топлива и его поставок в отдалённые районы края.
В настоящее время компания реализует в Хабаровском крае масштабный проект модернизации производственных мощностей Комсомольского НПЗ, ведет строительство комплекса гидрокрекинга. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить качество и объемы производства автомобильного топлива для потребителей региона и Дальнего Востока в целом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Хабаровский крайДальний ВостокВладивостокДмитрий ДемешинРоснефтьВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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