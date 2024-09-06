https://ria.ru/20240906/soglashenie-1971047856.html

Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве

Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2024

Хабаровский край и "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на полях... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:07

2024-09-06T14:07

2024-09-06T14:07

хабаровский край

дальний восток

владивосток

дмитрий демешин

роснефть

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. "Высокой стоимостью топлива и перебоями с его поставками в отдалённых территориях очень обеспокоены жители Хабаровского края. Поэтому этим вопросам мы уделили пристальное внимание, подписывая соглашение о сотрудничестве с главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным на полях ВЭФ-2024", - написал Демешин в своем Telegram-канале. В интересах жителей края - обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. С этой целью необходимо продолжать модернизацию отраслевых предприятий, особенно в части увеличения глубины переработки нефти с помощью установок гидрокрекинга. Не менее значимый вопрос - расширение маршрутов транспортировки топлива и открытие новых АЗС, указал врио губернатора региона. "Перед нами стоит глобальная задача по развитию производственных мощностей в нашем регионе, наращиванию экономического потенциала, обеспечению энергетической безопасности. Соглашение укрепит и продолжит наше сотрудничество в развитии производства и повышении качества жизни людей. Кроме того, мы будем вместе с "Роснефтью" работать над проектами в сфере образования и охраны окружающей среды", - заключил Демешин. При встрече стороны обсудили также вопросы стоимости топлива и его поставок в отдалённые районы края. В настоящее время компания реализует в Хабаровском крае масштабный проект модернизации производственных мощностей Комсомольского НПЗ, ведет строительство комплекса гидрокрекинга. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить качество и объемы производства автомобильного топлива для потребителей региона и Дальнего Востока в целом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/polimetall-1970872248.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, дмитрий демешин, роснефть, вэф — 2024 (восточный экономический форум)