https://ria.ru/20240906/sobyanin-1971997012.html

Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы

Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2024

Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы

Три московских парка - парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское" - обновят в ближайшие годы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-06T07:46

2024-09-06T07:46

2024-09-11T09:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

парки

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Три московских парка - парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское" - обновят в ближайшие годы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. "Главным проектом ближайших лет станет обновление больших московских парков, где благоустройство прошло 10–12 лет назад. Сегодня многое из сделанного в те годы уже устарело. Работы в Парке Горького, "Сокольниках" и "Коломенском" уже идут полным ходом", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240904/naberezhnye-1970517736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, парки