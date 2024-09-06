https://ria.ru/20240906/sobyanin-1971997012.html
Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы
Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы - РИА Новости, 11.09.2024
Собянин: три парка обновят в Москве в ближайшие годы
Три московских парка - парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское" - обновят в ближайшие годы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-06T07:46
2024-09-06T07:46
2024-09-11T09:58
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москва
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парки
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Три московских парка - парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское" - обновят в ближайшие годы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. "Главным проектом ближайших лет станет обновление больших московских парков, где благоустройство прошло 10–12 лет назад. Сегодня многое из сделанного в те годы уже устарело. Работы в Парке Горького, "Сокольниках" и "Коломенском" уже идут полным ходом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Парки