https://ria.ru/20240906/sobyanin-1971108051.html

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 06.09.2024

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования, отметив, что система... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:41

2024-09-06T16:41

2024-09-06T16:48

политика

московская городская дума

выборы в россии — 2024

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования, отметив, что система работает штатно."Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва, сергей собянин