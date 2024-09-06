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Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 06.09.2024
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования, отметив, что система... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:41
2024-09-06T16:41
2024-09-06T16:48
политика
московская городская дума
выборы в россии — 2024
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования, отметив, что система работает штатно."Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва, сергей собянин
Политика, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Москва, Сергей Собянин
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы по системе ДЭГ