https://ria.ru/20240906/smi-1971169900.html

Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами

Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами - РИА Новости, 06.09.2024

Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами

Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:35

2024-09-06T19:35

2024-09-06T19:35

сша

россия

дональд трамп

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего демократам, дискредитировать переизбрание экс-президента Дональда Трампа путем переосмысления антироссийских нарративов, рассказал РИА Новости историк и политический аналитик Пол Готфрид. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. "Понятно, почему департаменты нашего федерального правительства, которые теперь являются дочерними предприятиями Демократической партии, в который раз кричат: ​​"Россия, Россия, Россия". Их мобилизуют на борьбу на президентских выборах... К сожалению (для них - ред.), одни и те же действующие лица были вовлечены в один и тот же фарс на протяжении всего президентства Трампа и могут потерять доверие", - заявил РИА Новости главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании Пол Готтфрид.

https://ria.ru/20240906/rt-1971138679.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дональд трамп, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире