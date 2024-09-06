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Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами - РИА Новости, 06.09.2024
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19:35 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/smi-1971169900.html
Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами
Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами - РИА Новости, 06.09.2024
Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами
Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:35
2024-09-06T19:35
сша
россия
дональд трамп
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего демократам, дискредитировать переизбрание экс-президента Дональда Трампа путем переосмысления антироссийских нарративов, рассказал РИА Новости историк и политический аналитик Пол Готфрид. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. "Понятно, почему департаменты нашего федерального правительства, которые теперь являются дочерними предприятиями Демократической партии, в который раз кричат: ​​"Россия, Россия, Россия". Их мобилизуют на борьбу на президентских выборах... К сожалению (для них - ред.), одни и те же действующие лица были вовлечены в один и тот же фарс на протяжении всего президентства Трампа и могут потерять доверие", - заявил РИА Новости главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании Пол Готтфрид.
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сша, россия, дональд трамп, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами

Аналитик Готфрид: санкции США против СМИ призваны дискредитировать победу Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего демократам, дискредитировать переизбрание экс-президента Дональда Трампа путем переосмысления антироссийских нарративов, рассказал РИА Новости историк и политический аналитик Пол Готфрид.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
"Понятно, почему департаменты нашего федерального правительства, которые теперь являются дочерними предприятиями Демократической партии, в который раз кричат: ​​"Россия, Россия, Россия". Их мобилизуют на борьбу на президентских выборах... К сожалению (для них - ред.), одни и те же действующие лица были вовлечены в один и тот же фарс на протяжении всего президентства Трампа и могут потерять доверие", - заявил РИА Новости главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании Пол Готтфрид.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами
Вчера, 18:02
 
СШАРоссияДональд ТрампСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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