Эксперт объяснил, как санкции США против российских СМИ связаны с выборами
Аналитик Готфрид: санкции США против СМИ призваны дискредитировать победу Трампа
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", являются попыткой федерального правительства, симпатизирующего демократам, дискредитировать переизбрание экс-президента Дональда Трампа путем переосмысления антироссийских нарративов, рассказал РИА Новости историк и политический аналитик Пол Готфрид.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
"Понятно, почему департаменты нашего федерального правительства, которые теперь являются дочерними предприятиями Демократической партии, в который раз кричат: "Россия, Россия, Россия". Их мобилизуют на борьбу на президентских выборах... К сожалению (для них - ред.), одни и те же действующие лица были вовлечены в один и тот же фарс на протяжении всего президентства Трампа и могут потерять доверие", - заявил РИА Новости главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании Пол Готтфрид.