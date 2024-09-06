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Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/slutskiy-1971192383.html
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина - РИА Новости, 06.09.2024
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина
Намерения Владимира Зеленского завершить украинский конфликт этой осенью следует подтвердить иным образом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:30
2024-09-06T22:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерения Владимира Зеленского завершить украинский конфликт этой осенью следует подтвердить иным образом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. "Зеленский заявляет о необходимости завершения украинского конфликта этой осенью. Но очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до "последнего украинца" нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию. Истинность намерений следует подтвердить иным образом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что необходимо четко следовать мирному плану, предложенному в июне президентом России, который предполагает отвод украинских войск с земли Донбасса и нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отменить запрет на переговоры с Москвой. Кроме того, по его словам, следует вернуться к базису стамбульских договоренностей с учетом признания Киевом новых территориальных реалий по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и незамедлительно вывести ВСУ и все "укрофашисткие" подразделения с территории Курской области. "А очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО. Победа России неизбежна", - заключил парламентарий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html
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россия, украина, донбасс, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, нато, госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина

Слуцкий призвал Зеленского последовать плану Путина по отводу ВСУ из Донбасса

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерения Владимира Зеленского завершить украинский конфликт этой осенью следует подтвердить иным образом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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"Зеленский заявляет о необходимости завершения украинского конфликта этой осенью. Но очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до "последнего украинца" нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию. Истинность намерений следует подтвердить иным образом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что необходимо четко следовать мирному плану, предложенному в июне президентом России, который предполагает отвод украинских войск с земли Донбасса и нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отменить запрет на переговоры с Москвой.
Кроме того, по его словам, следует вернуться к базису стамбульских договоренностей с учетом признания Киевом новых территориальных реалий по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и незамедлительно вывести ВСУ и все "укрофашисткие" подразделения с территории Курской области.
"А очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО. Победа России неизбежна", - заключил парламентарий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский провел отставки в правительстве
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровНАТОГосдума РФЛДПР
 
 
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