https://ria.ru/20240906/siyyarto-1971152704.html

Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России - РИА Новости, 06.09.2024

Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против использования западного оружия для ударов ВСУ вглубь России, написал спикер правительства европейской страны... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:06

2024-09-06T19:06

2024-09-06T19:55

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против использования западного оружия для ударов ВСУ вглубь России, написал спикер правительства европейской страны Золтан Ковач в соцсети Х."Что касается Украины, Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией", — сообщил он.Сийярто также отметил, что Венгрия предпочитает дипломатическое решение конфликта военному и остается единственной страной в ЕС и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие киевским властям.С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России на минувшей неделе выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее ни главы минобороны, ни министры иностранных дел стран союза не смогли прийти к единому решению по этому вопросу.Как тогда указал Боррель, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие запрета будет означать начало войны с Москвой. К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится и Венгрия. Сам он считает, что это просто помощь Украине.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что армия противника уже бьет иностранными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240906/orban--1971081060.html

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в мире, россия, венгрия, вооруженные силы украины, украина, петер сийярто, золтан ковач, нато, евросоюз, жозеп боррель